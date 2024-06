Junge Oberösterreicher wurden zu Lebensrettern

„Für mich als Spender ist es unglaublich schön zu wissen, dass man einem Menschen so leicht helfen kann. Ich hoffe, dass meine Spende einen positiven Unterschied im Leben des Empfängers machen wird“, freut sich David aus Losenstein. Der 19-Jährige ließ sich bei einer Aktion der HTL Steyr vor zwei Jahren typisieren. Jetzt spendete er seine gesunden Stammzellen an eine Frau in Nordamerika.