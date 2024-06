Angriff auf Pelosis Ehemann: Weiterer Schuldspruch

Nach der Hammerattacke auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi gibt es in einem weiteren Strafverfahren einen Schuldspruch. Eine Geschworenenjury im kalifornischen San Francisco befand den Angreifer von Paul Pelosi am Freitag in allen Anklagepunkten für schuldig. Die Verkündung des Strafmaßes steht noch aus.