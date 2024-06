Hoffnung auf Liftbetrieb im Winter stirbt nicht

Gespräche in finaler Phase?

„Wir befinden uns noch immer in intensiven Verhandlungen, aber noch ist nichts spruchreif“, sagt Franz Xaver Gruber, Sprecher der Bergbahnen. Für deren Erhalt setzt sich nach wie vor die neu gegründete Bürgerinitiative ein, und die hat mehr Informationen, was die Zukunft der Lifte betrifft. „Wir wissen aus sicherer Quelle, dass sich die Gespräche zwischen den Bergbahnen und der Investorengruppe in einer finalen Phase befinden“, verraten die Mitglieder. Lange könne es also nicht mehr dauern.