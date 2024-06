16 Kilometer Umweg: Wirt schimpft über Baustelle

„Der Bürgermeister von Ebenau hätte die Straße schon vor Jahren g’scheit herrichten sollen, aber am liebsten wäre es ihm ja, wenn überhaupt niemand dort fahren würde“, poltert der Faistenauer Wirt, Franz Ebner. Sein „Seewirt“ steht in der Strubklamm. Die Straße zu ihm von Ebenau über das Werkschulheim Felbertal bis zum Hintersee wird in den Sommerferien saniert. Die Folge: Totalsperre.