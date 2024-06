Kurpfuscher (75) kastrierte Nutzer von Onlineforen

Dem Pensionisten wird vorgeworfen, zwischen 2015 und 2019 in acht Fällen operative Eingriffe in seinem Wohnzimmer in Sömmerda vorgenommen zu haben – gegen Bezahlung und ohne medizinische Ausbildung. Seine Dienste soll er in Foren im Internet angeboten haben. Die Geschädigten sollen für die Eingriffe zwischen 500 und 2200 Euro gezahlt haben. Zum Schutz der Intimsphäre der Verletzten wurde die Öffentlichkeit während der Verlesung der Anklage ausgeschlossen. Auf seine Spur kamen die Ermittler nach einem Hinweis von Kollegen aus Erdingen, die in einem anderen Verfahren ebenfalls wegen Kastrationen gegen einen Mann aus Bayern ermittelten.