Große Trauer um bekannten Promi-Schneider

Stotzing als letzte Ruhestätte für Teuschler

Am Dienstag ist Peppino Teuschler im 91. Lebensjahr friedlich eingeschlafen. Das Begräbnis findet am 25. Juni (17 Uhr) in der Pfarrkirche Stotzing statt. Von 14.30 bis 17 Uhr besteht auch die Möglichkeit, sich persönlich zu verabschieden.