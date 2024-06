Ländle soll das ganze Jahr über Saison haben

Markante Neuerungen

Die Umsetzung der Tourismusstrategie wird markante Neuerungen bringen: So wird die Trennung zwischen Sommer- und Wintersaison aufgehoben. Die Orientierung hin zu Ganzjahresangeboten bringt auch eine veränderte Kommunikation mit sich, speziell die digitalen Kanäle sollen forciert werden. Weiters soll sich die Ansprache an die Gäste ändern, diese will man künftig als „Bürger auf Zeit“ ansehen – und statt in Zielgruppen soll in Interessensgruppen gedacht werden.