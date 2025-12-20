Brand in Firma, Feuerwehr verhindert Schlimmes

Süßes Haus und saure Arbeit
Zwischen Himmel & Erde
Am Freitagabend mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrücken, weil durch die Produktionshalle der Firma Armstrong in Rankweil dichte Rauchschwaden zogen. Am Ende ging die Sache glimpflich aus.
Auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden sind Mitarbeiter des Unternehmens, diese alarmierten umgehend die Feuerwehr. Binnen weniger Minuten waren die Floriansjünger vor Ort – und konnten so Schlimmeres verhindern: Denn wie sich herausstellte, hatte sich die Abluftanlage eines Beschichtungsofens überhitzt und „schmorte“ bereits vor sich hin.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kühlten in weiterer Folge das Rohr ab und entlüfteten die Produktionshalle. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.
