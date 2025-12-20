Brand in Firma, Feuerwehr verhindert Schlimmes

Auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden sind Mitarbeiter des Unternehmens, diese alarmierten umgehend die Feuerwehr. Binnen weniger Minuten waren die Floriansjünger vor Ort – und konnten so Schlimmeres verhindern: Denn wie sich herausstellte, hatte sich die Abluftanlage eines Beschichtungsofens überhitzt und „schmorte“ bereits vor sich hin.