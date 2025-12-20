Biker von einparkendem Wagen angefahren

Ein Moment der Unachtsamkeit mit schmerzhaften Folgen: Gegen 8 Uhr machte sich ein 31-jähriger Autofahrer im Oberdorfweg daran, mit seinem Wagen auf einen Parkplatz einzubiegen. Dabei übersah er einen sich nähernden Fahrradfahrer – es kam zur Kollision, der Biker stürzte.