Mann landete im Spital

Biker von einparkendem Wagen angefahren

Vorarlberg
20.12.2025 12:36
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)

In Bludenz ist am Freitagmorgen ein 38 Jahre alter Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Der Mann kam übel zu Sturz und musste mit nicht näher definierten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Ein Moment der Unachtsamkeit mit schmerzhaften Folgen: Gegen 8 Uhr machte sich ein 31-jähriger Autofahrer im Oberdorfweg daran, mit seinem Wagen auf einen Parkplatz einzubiegen. Dabei übersah er einen sich nähernden Fahrradfahrer – es kam zur Kollision, der Biker stürzte.

Nach der Erstversorgung durch die herbeigeeilten Rettungskräfte wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Bludenz eingeliefert. Alkohol war keiner im Spiel, ein diesbezüglicher Test brachte bei beiden Unfallbeteiligten ein negatives Ergebnis.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
