Horrortage

Mag gar nicht an morgen und übermorgen denken. Werde bei dem Gedanken direkt lethargisch. Matt wie eine Fliege. Besser, ich gehe überhaupt nicht aus dem Haus. Aber es ist ja Weihnachten, und ich bin nicht allein. Habe die Geschenke noch längst nicht beisammen. Nehme mir jedes Jahr vor, früher auf den Weg zu gehen. Es zu machen wie der Patenonkel meines Sohnes. Der hat mich glatt schon im Sommer gefragt, als es 32 Grad herunterbrannte, was er ihm zu Weihnachten denn schenken könnte.