Unfall in Hörbranz

Bub (10) auf Schutzweg von Auto niedergefahren

Chronik
20.12.2025 11:25
Der verletzte Bub wurde von der Rettung erstversorgt.
Der verletzte Bub wurde von der Rettung erstversorgt.(Bild: Mathis Fotografie)

Am Freitagmorgen hat in Hörbranz eine 58 Jahre alte Autolenkerin einen Jungen übersehen, der gerade auf einem Schutzweg die Straße queren wollte. Der Bub musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. 

Freitagmorgen, 7.30 Uhr, in der Ziegelbachstraße in Hörbranz: Der zehnjährige Bub ist auf dem Weg in die Schule und macht sich gerade daran, einen Schutzweg zu überqueren. Fatalerweise übersieht die herannahende 58-jährige Pkw-Lenkerin den Schüler, dieser wird von ihrem Wagen mit voller Wucht erfasst – der Bub wird via Motorhaube auf den Fahrbahnasphalt geschleudert, wo er verletzt liegen blieb.

Kein Alkohol im Spiel
Über den Verletzungsgrad gab es von der Polizei keine detaillierten Angaben. Jedenfalls ist der Junge in weiterer Folge durch die Einsatzkräfte der herbeigeeilten Rettung erstversorgt worden, anschließend wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Ein bei der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ.

