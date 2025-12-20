Bub (10) auf Schutzweg von Auto niedergefahren

Am Freitagmorgen hat in Hörbranz eine 58 Jahre alte Autolenkerin einen Jungen übersehen, der gerade auf einem Schutzweg die Straße queren wollte. Der Bub musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.
Freitagmorgen, 7.30 Uhr, in der Ziegelbachstraße in Hörbranz: Der zehnjährige Bub ist auf dem Weg in die Schule und macht sich gerade daran, einen Schutzweg zu überqueren. Fatalerweise übersieht die herannahende 58-jährige Pkw-Lenkerin den Schüler, dieser wird von ihrem Wagen mit voller Wucht erfasst – der Bub wird via Motorhaube auf den Fahrbahnasphalt geschleudert, wo er verletzt liegen blieb.
Kein Alkohol im Spiel
Über den Verletzungsgrad gab es von der Polizei keine detaillierten Angaben. Jedenfalls ist der Junge in weiterer Folge durch die Einsatzkräfte der herbeigeeilten Rettung erstversorgt worden, anschließend wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Ein bei der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.