Bub (10) auf Schutzweg von Auto niedergefahren

Freitagmorgen, 7.30 Uhr, in der Ziegelbachstraße in Hörbranz: Der zehnjährige Bub ist auf dem Weg in die Schule und macht sich gerade daran, einen Schutzweg zu überqueren. Fatalerweise übersieht die herannahende 58-jährige Pkw-Lenkerin den Schüler, dieser wird von ihrem Wagen mit voller Wucht erfasst – der Bub wird via Motorhaube auf den Fahrbahnasphalt geschleudert, wo er verletzt liegen blieb.