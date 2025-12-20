Weihnachten mit Heinrich Schütz

Grandiose „Capella della Torre“

Reine Freude macht die „Capella della Torre“. Hatte sie schon am Sonntag ein junges Publikum mit einer kindgerechten Version von Shakespeares „Sturm“ begeistert, so tat sie es nun bei dieser frühbarocken Weihnachtsmusik. Reine Instrumentalstücke wie solche im Vorprogramm der „Historie“ von Schütz oder dann „Interludien“ aus diesem spielte es, geleitet von der Barockoboe blasenden Katharina Bäuml, mit mitreißender Lebendigkeit und strahlendem Klang. Dass es sich um eine Bearbeitung der üblichen Partitur handelte, sei erwähnt, ist aber zu vertreten, denn die Originalkomposition ist nicht vollständig erhalten und bedurfte daher sowieso Eingriffen. Mit diesem Konzert ging der herbstliche Zyklus der Montforter Zwischentöne zu Ende, aber auch die Tätigkeit von Hans-Joachim Gögl, der nach elf Jahren die Co-Leitung der Zwischentöne niederlegt und sich neuen Aufgaben zuwendet. An seine Stelle wird die Tanzexpertin Silvia Salzmann treten und für frischen Wind sorgen. Allerdings müssen sie und Folkert Ude hinnehmen, dass die Stadt Feldkirch ihren Beitrag zum Festival für 2026 um 20 Prozent gekürzt hat.