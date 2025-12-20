Massencrash: Drei Verletzte, acht demolierte Autos

Freitagnachmittag, 13.25 Uhr, die Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol: Wie immer um diese Zeit ist auf der A14 viel los. Plötzlich wechselt ein Lenker mit seinem Pkw von der ersten auf die zweite Fahrspur und reiht sich zwischen zwei Fahrzeuge ein, den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ignorierend. Kurz darauf muss der Lenker des unmittelbar vor ihm fahrenden Pkw verkehrsbedingt auf die Bremse steigen – und löst damit völlig unverschuldet eine fatale Kettenreaktion aus: Die nachfolgenden Pkw, alle direkt aufeinander pickend, konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen, ein Auto krachte in das andere.