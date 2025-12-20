Massencrash: Drei Verletzte, acht demolierte Autos

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Rheintalautobahn nahe Dornbirn ein folgenschwerer Auffahrunfall ereignet. Ausgelöst worden war dieser durch einen rücksichtslosen Autofahrer.
Freitagnachmittag, 13.25 Uhr, die Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol: Wie immer um diese Zeit ist auf der A14 viel los. Plötzlich wechselt ein Lenker mit seinem Pkw von der ersten auf die zweite Fahrspur und reiht sich zwischen zwei Fahrzeuge ein, den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ignorierend. Kurz darauf muss der Lenker des unmittelbar vor ihm fahrenden Pkw verkehrsbedingt auf die Bremse steigen – und löst damit völlig unverschuldet eine fatale Kettenreaktion aus: Die nachfolgenden Pkw, alle direkt aufeinander pickend, konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen, ein Auto krachte in das andere.
Verletzte vom Roten Kreuz versorgt
Die verheerende Bilanz des Auffahrunfalls: Acht Fahrzeuge wurden teils beträchtlich beschädigt, drei Personen erlitten Verletzungen – sie sind noch am Unfallort vom Roten Kreuz erstversorgt worden, anschließend wurden sie ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Bis der Blechsalat beseitigt war, dauerte es rund eine Stunde, ein massiver Stau mit Auswirkungen auf etliche Nebenstraßen war die Folge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.