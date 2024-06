Drei Dinge, die wir besser machen als Deutschland

Als drittes Beispiel nennt der Bericht den Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Rot-Weiß-Rot-Karte plus soll mehr Menschen in Arbeit bringen. Erhältlich ist sie für jene, die in den vergangenen zwei Jahren mindestens ein Jahr gearbeitet haben. Derzeit arbeitet ungefähr jede dritte geflüchtete Person (30 Prozent) aus der Ukraine. In Deutschland sprach Kanzler Olaf Scholz vor Kurzem von einer ähnlichen Garantie.