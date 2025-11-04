Mega-Center soll Konkurrenz für „Excalibur“ werden

Landesebene wirft ein Auge auf das Vorhaben

Georg Ecker, Abgeordneter der NEOS, verfolgt das Projekt schon länger. „Braucht es dort wirklich ein Gewerbezentrum in dieser Dimension, wenn fünf Kilometer später in Tschechien das große Excalibur-Center lockt? Es hat niemand etwas davon – außer den Investoren.“ Und der Preis dafür sei Bodenversiegelung: „Warum lässt die Raumordnung in Niederösterreich so etwas eigentlich noch zu?“