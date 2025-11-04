Nach Diebstahl bleibt Kirche nun geschlossen

Kirche hat für Gläubige besondere Bedeutung

Wie lange die Sperre aufrecht bleibt, kann man noch nicht sagen: „Wir brauchen jetzt einmal eine Nachdenkpause. Es fällt einem schnell eine Videoüberwachung zur Kontrolle ein. Aber wer soll das zahlen?“ Außerdem habe der Standort auch für die gesamten Altkatholiken eine besondere Bedeutung: „Die Christuskirche in Ried ist eine der ältesten Gemeinden in ganz Österreich. Die Kirche ist mehr als ein Raum zum Beten, sie ist ein Rückzugsort, wo man sich einfach einmal hineinsetzen will“, so der Geistliche.