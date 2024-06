„Rad-Hoheiten“ nominierten Wiener Duo für Olympia

„Dass Andreas in Tokio als Aktiver dabei war, ist sicher gut für den Prozess gewesen. Er kennt die Situation als Sportler, weiß, worauf es ankommt“, schildert Generalsekretär König. Die beiden 22-Jährigen Wafler und Schmidbauer werden Österreich also im Omnium und Madison am 8. und 10. August im Velodrome National in Saint-Quentin-en-Yveslines vertreten. Raphael Kokas und Felix Ritzinger müssen zuschauen. „Die waren alle von klein auf sehr oft im Dusika-Stadion“, weiß König.