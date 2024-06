Grüne: „Wir waren ausschlaggebendes Land!“

Dass die Nichtigkeitsklage der ÖVP Auswirkungen auf den Beschluss hat, bezweifelt Rössler. „Der Beschluss ist rechtskonform und gültig zustande gekommen. Die Reaktion des Regierungspartners wird man bewerten. Aber das werden Gerichte machen.“ Die Position verstehe Rössler nur bedingt, denn es sei ein „gemeinsames, wichtiges Anliegen“.



„Sehr gutes Einvernehmen in Ausschüssen“

Rössler erkenne auch keine Veränderungen in der Zusammenarbeit. „Ich komme aus dem Justizausschuss, wir bearbeiten so eine lange Tagesordnung extrem sachlich sehr gutes Einvernehmen. Wir sind voll im Arbeitsmodus und sind in allen Ausschüssen sehr gefordert.“