„Fake News“: Grüne attackieren Regierung heftig

„Fake News“, „gefährdete Zukunft“, „peinliche und schädliche Blockade“: Sandra Krautwaschl ist am Rednerpult des Landtags häufig mit Emotionen am Werk – an diesem Dienstag aber ganz besonders. In einer sogenannten Aktuellen Stunde thematisierte die grüne Klubobfrau das EU-Renaturierungsgesetz, das auf den letzten Metern vor dem Scheitern steht.