Unbesiegte St. Veiter wollen ihren Lauf fortsetzen

Arsenal 2004, Leverkusen 2024 – und jetzt St. Veit! In einer Reihe mit den internationalen „Unbesiegten“ – was auch Faaker See (1. B) und Wietersdorf (2. C) heuer schafften – ist der diesjährige Meister der Unterliga Ost. Die Elf von Martin Kaiser hat kein einziges Ligaspiel verloren, holte sich den Titel mit 25 Siegen und fünf Remis. Dabei lieferte man sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit KFV-Cup-Finalist Grafenstein. Der 2:0-Auswärtssieg im direkten Duell im Frühjahr brachte die St. Veiter dann dem Titel näher.