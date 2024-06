Sounds of Carinthia: Musikalischer Sonnenstrahl

Musikalischer Sonnenstrahl

Bereits nach dem fulminanten Start mit dem Ensemble Schlagabtausch ging Donnerstag auf der Bühne und über Kärnten die Sonne auf. „Wir wollten die bunte Vielfalt der Musik, die in den 68 Talentschmieden des Landes von 461 Musiklehrern qualitativ weiter gegeben werden präsentieren“, sagt der Leiter der Musikschulen Gernot Ogris. Eine große Aufgabe für die Musiklehrer, die in Kärnten immerhin 14.027 Buben und Mädchen unterrichten. Vom Kontrabass über Klavier, Geige, Cello bis hin zu Blockflöte, Zither, Harfe, Harmonika, Akkordeon bis hin zu Schlagwerk und Co. „Die Vielfalt der Instrumentenfamilien ist groß, wir wollten einen Bogen spannen, vorstellen wie bunt und kreativ das Angebot ist, so Ogris. In den Reihen der Musikschulen finden jährlich 1000 Konzerte, Vorspielabende statt: „Wir sind überall dabei, wo die Öffentlichkeit vertreten ist. Das beginnt bei der Feier im Altersheim und endet bei Festen wo Musik als Angebot integriert ist.“