Prozess um versuchten Mord bei Straßenschießerei

Aussprache mündete in der Katastrophe

Die Väter hätten später ein Treffen vereinbart. Weil der gegnerische Vater eine Fußfessel hatte und um 20 Uhr zuhause sein musste, verabredete man sich in der Floridusgasse in Floridsdorf. Die vier Angeklagten und die vier Gegner trafen sich in der Mitte der Fahrbahn. „Der Versuch, sich auszusprechen, mündete schnell in einer Schlägerei“, so der Staatsanwalt. Wieder dürfte ein Mitglied der Opferfamilie erneut als Erster zugeschlagen haben. Der Drittangeklagte zog daraufhin ein Messer, stach dem angreifenden Gegenüber in den Oberarm und einem anderen ins Gesäß.