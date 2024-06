Ex-Kanzlerin Bierlein wird heute beigesetzt

Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof

Um 14.45 Uhr starten Trauerkondukt und Beisetzung in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof. Die Trauerfeierlichkeit dort leitet der geistige Beistand der früheren Bundeskanzlerin, der Pfarrer von Ober St. Veit, Pater Stefan Reuffurth.