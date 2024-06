Gedenktisch in BKA: So trauert Kanzler um Bierlein

Die Anteilnahme an dem Tod der ersten österreichischen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist gewaltig. Auch der jetzige Kanzler Karl Nehammer gab seiner Erschütterung Ausdruck. Im Gedenken an die 74-Jährige ließ er auf seine Initiative hin in der Kapelle im Bundeskanzleramt (BKA) einen Gedenk-Tisch einrichten.