Meloni hat für G7-Dinner Starkoch angeheuert

„Fähigkeit, Ästhetik und Ethik zu verbinden“

„Meloni setzt auf Gastro-Diplomatie und will den Stargästen das Beste an der italienischen Kulinarik bieten“, heißt es in der römischen Tageszeitung „Il Messaggero.“ „Wir haben ihn nicht nur eingeladen, weil er einer der berühmtesten Botschafter der italienischen Küche in der Welt ist, sondern auch wegen seiner Fähigkeit, Ästhetik und Ethik zu verbinden“, sagte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einer Mitteilung. Dabei nimmt sie darauf Bezug, dass sich Bottura seit Jahren gegen Lebensmittelverschwendung engagiert.