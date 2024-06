G7-Gipfel: Ab sofort Grenzkontrollen zu Italien

Angst vor Anschlägen

Die Sicherheitsbehörden wollen im Zuge dessen schon im Vorfeld wissen, welche Personen sich ins Land bewegen – gerade in Zeiten wie diesen. Zum Schutz der Teilnehmer vor möglichen Anschlägen und Störaktionen. Mit Staus und Wartezeiten wird in den kommenden zwei Wochen an der Grenze zu Italien zu rechnen sein. Und, wichtig: Personalausweis nicht vergessen!