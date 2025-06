Lehre am Job-Markt deutlich gefragter als Studium

Am Arbeitsmarkt ist eine Berufsausbildung aktuell deutlich gefragter als ein Studium. Besonders höhere akademische Abschlüsse werden selten explizit gefordert. Das zeigt eine Analyse von mehr als 27.000 Stellenanzeigen von Nejo. Dabei ist auch herausgekommen: Der Niedrigst-Lohnsektor bietet so gut wie kein Homeoffice an.