Welche Risiken häufiges Schminken mit sich bringt

„Täglich sehe ich in der Ambulanz junge Frauen mit einer perioralen Dermatitis – eine Entzündung meist rund um Mund und Augen, die durch zu viel Schminke und Pflegeprodukte ausgelöst werden kann“, warnt Wolfram Hötzenecker, Dermatologe am Kepler Universitätsklinikum in Linz. Doch nicht nur Entzündungen können negative Folgen von Make-up sein.