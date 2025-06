Dann verfällt der Stardesigner in eine Art Trance

Bei Aston Martin ist in der laufenden Weltmeisterschaft nicht viel im grünen Bereich. Fernando Alonso holte in Barcelona als Neunter seine ersten zwei Pünktchen, Lance Stroll (bislang 14 Zähler auf dem Konto) konnte in Spanien aufgrund anhaltender Schmerzen in der Hand (Folgen seines schweren Rennradunfalls 2023) erst gar nicht starten. Möglich, dass der Sohn des milliardenschweren Teambesitzers Lawrence Stroll auch in zwei Wochen bei seinem Heimrennen auf der Ile Notre-Dame in Montreal passen muss. Als Ersatz stünde Felipe Drugovich, Formel-2-Champion 2022, bereit. Allerdings hat der 25-jährige Brasilianer auch für die „24 Stunden von Le Mans“, die sich mit Kanada überschneiden, genannt