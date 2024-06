Hudson heiß in All-Black-Dress, Sohn in Schlapfen

Kate Hudson (45) sorgte bei der Kollektionsvorstellung 2025 von Max Mara für Aufsehen. Nicht nur, weil sie in einem sexy All-Black-Kleid alle Blicke auf sich zog, sondern auch, weil sie in ganz besonderer Begleitung kam: Ihr Sohn Ryder Robinson. Dieser entschied sich für einen etwas lässigeren Look.