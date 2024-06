Vorsager: „Ich will etwas Neues sehen“

Die „Krone“ erreichte den 26-Jährigen im Urlaub am Meer. „Es tut gut, hier abschalten zu können.“ Verständlich, denn leicht fiel ihm die Entscheidung, die Admira zu verlassen, nicht. „Das Angebot war o.k., aber ich bin im besten Fußballalter, will etwas Neues sehen, mir nach meiner Karriere nicht vorwerfen, nichts anderes probiert zu haben.“

„Am geilsten waren aber die Nicht-Abstiegs-Partys“