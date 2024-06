Mit Waffe bedroht: Jagd auf weißhaarigen Räuber

Diesen Tag wird eine 82-Jährige aus dem Bezirk Baden wohl nie wieder vergessen. Denn die Frau blickte plötzlich in den Lauf einer Pistole. Am 30. Jänner waren gegen 20.15 Uhr zwei Maskierte in ihr Haus in der Zubringerstraße in Tribuswinkel eingedrungen, bedrohten sie mit einer Waffe und forderten von der verängstigten Pensionistin Geld und Wertgegenstände. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, stießen die Seniorin zu Boden und begaben sich auf Beutezug.