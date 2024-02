Home Invasion: Hausbesitzer feuert auf Einbrecher!

Dramatische Szenen sorgten Dienstagnacht im Bezirk Korneuburg für Angst und Schrecken: Gegen 1 Uhr früh drangen drei Unbekannte in ein Haus in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf ein. Die Bewohner, ein Ehepaar, schliefen zu dieser Zeit. Der Hund schlug Alarm, woraufhin die Frau munter wurde und Nachschau hielt. Dabei ertappte sie das Trio auf frischer Tat, woraufhin die 50-Jährige postwendend mit einer Eisenstange attackiert und verletzt wurde.