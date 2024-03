Pensionistin war ganze Nacht gefesselt Zuhause

Keine Misshandlung

Eine klassische Home Invasion wie zuletzt in Würnitz im Bezirk Korneuburg, bei der die Täter von den Hausbesitzern ebenfalls auf frischer Tat ertappt und einer der Kriminellen sogar angeschossen wurde, dürfte es in diesem Fall nicht gewesen sein. „Die Einbrecher dürften nicht damit gerechnet haben, dass jemand im Haus ist. Zudem wurde die Frau - wie sonst - brutal misshandelt, um möglichst hohe Beute zu machen“, so ein Polizist.