Frau mit Hammer geschlagen: Banden hinter Gittern

Die Maskierten waren in der Nacht ins Haus eingedrungen und hatten die Bewohnerin mehrfach mit einem Hammer attackiert. Die Frau erlitt massive Verletzungen. Der Ehemann schoss die Täter in Notwehr in die Flucht. Einer der Rumänen wurde dabei verletzt. Zwei von ihnen waren im November des Vorjahres auch an einem Raub in Wien beteiligt. Dabei bedrohten und fesselten sie den Security-Mitarbeiter eines Supermarktes und forderten ihn auf, den Tresor zu öffnen. Was nicht gelang. Die Kriminellen suchten stattdessen mit hochpreisigen Spirituosen das Weite.