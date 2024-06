2024 dürfen in Island 128 Finnwale erlegt werden

Im Meer um Island dürfen in dieser Jagdsaison insgesamt 128 Finnwale gefangen werden. In der Region Grönland/Westisland dürfen der Mitteilung zufolge 99 Finnwale gefangen werden, in der Region Färöer/Ostisland 29. Island zählt zu den wenigen Ländern, in denen Wale noch gejagt werden dürfen.