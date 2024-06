Niemand konnte dem Aufsteiger Paroli bieten

Der „Schussstiefel“ geht eindrucksvoll an Halleins Oluwatosin Ayetigbo. Mit dem Nigerianer gelang den Salinenstädtern ein richtiger Glücksgriff. In der 2. Klasse Nord B netzte er ganze 37-mal, sechsmal konnte er in der Salzburger Liga jubeln. „Ich bin ein Stürmer, das ist mein Job“, ist es für ihn nichts Außergewöhnliches.