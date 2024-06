Schützin Steiner hat Olympia-Ticket in der Tasche

Seit Montag in der Früh darf sich Sportschützin Sylvia Steiner endgültig auf die Olympischen Spiele in Paris freuen. Die Pongauerin lag nach dem Weltcup in München mit der 25 m-Pistole auf Rang zwei der Qualifikationsrangliste und auf dem ersten Platz mit der Luftpistole. Als der Internationale Verband ISSF diese Liste nun veröffentlichte, stand fest, dass sich die Anzahl der Quotenplätze auf vier verdoppelt hat und Steiner wie der junge Tiroler Andreas Thum (KK-Dreistellung) im Sommer in der französischen Hauptstadt dabei sein wird. „Ich bin sehr erleichtert, dass es sich ausgegangen ist“, sagte die 42-Jährige, die nach Tokio 2021 zum zweiten Mal Teil der Sommerspiele sein wird. „Das ist von jedem Sportler ein Ziel und das Höchste.“