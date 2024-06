Kraftstrotzender Verlierer | Gewagte These

Gewagte These. Wo Österreich nach den Nationalratswahlen politisch landen wird – das werde mit den Erkenntnissen vom Sonntag sichtbar, meint „Krone“-Politik-Insider Claus Pándi. In seinem Kommentar in unserer heutigen Ausgabe schreibt er: „Österreich wird wohl noch vor dem Advent von einer blau-schwarzen Koalition regiert werden.“ Und er liefert auch gleich das Szenario mit, glaubt, dass die Verhandlungen für das Koalitionsabkommen nicht lange dauern werden, weil FPÖ und ÖVP mehr verbindet, als sie trennt. Und die Verwundungen aus der spektakulär gescheiterten Beziehung zwischen Sebastian Kurz und Heinz-Christin Strache werden rasch überwunden sein, glaubt Pándi – „Kanzlerpartei zu sein, wird die Blauen großzügig im Verzeihen stimmen. Und im schwarzen Lager wird die Freude über den Machterhalt stärker sein als alle Gefühle der Scham.“ Eine gewagte These. In der Redaktionskonferenz stieg ob dieser These die Lust zu wetten. Wer gewinnt? Wir sollten es – siehe oben – noch vor dem Advent wissen.