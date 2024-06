SPÖ leckt Wahlwunden: Länder fordern Kurskorrektur

Doskozil kündigt Obmanndebatte nach Nationalratswahl an

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – einer der schärfsten Kritkker Bablers – verwies auf zwei Aussagen am Wahlabend, zum einen habe Babler gemeint, die Partei habe sich „stabilisiert“, zum anderen habe ein Wiener Vertreter gesagt, die Richtung stimmt: „Ich sag‘ in diesem Sinne alles Gute für die Nationalratswahl“, so Doskozil. Ob Babler der richtige an der Parteispitze ist, soll nicht zum jetzigen Zeitpunkt debattiert werden: „Diese Diskussion werden wir aber sicher nach der Nationalratswahl führen.“