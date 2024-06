Emotionen kochen hoch: Im ORF-Studio flogen Fetzen

Lopatka an Vilimsky: „Sie können Fahndungslisten erstellen“

Darauf reagierte ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka erbost: „Wir dürfen uns überhaupt nicht einmischen, was die FPÖ macht. Aber Vilimsky will uns und der SPÖ vorschreiben, was wir zu tun haben, so weit sind wir noch nicht.“ Und fügte hinzu: „Herr Vilimsky, Sie können Fahndungslisten erstellen, aber wer für ÖVP und SPÖ in die Nationalratswahl geht, können Sie nicht entscheiden. Und hoffentlich nie.“ Vilimskys Antwort: „Nur weiter so, Kollege Lopatka, dann sind Sie bald aus dem Parlament draußen.“