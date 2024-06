Lustenaus Kult-Keeper will sich bald entscheiden

Derzeit erholt sich Domenik Schierl in seiner Heimat Salzburg von den Strapazen der vergangenen Saison. Die für den Torhüter gleich endete wie für seine Lustenauer Teamkollegen – nämlich mit dem Abstieg. Hätte die Austria den Klassenerhalt geschafft, wäre der bei den Fans so beliebte Goalie fix in Lustenau geblieben. So zögert er noch. „Ich habe jetzt zwei Jahre lang konstant starke Leistungen gebracht. Das soll nicht überheblich klingen, sondern das bestätigen auch die Statistiken. Mein Anspruch ist es deshalb, sportlich auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen. Und das ist eben die Bundesliga“, bittet der noch 29-Jährige den Austria-Anhang um Verständnis.