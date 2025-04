Falsche Ärzte wollen von ihren Opfern Geld

Kriminelle sind kreativ. Nach der bereits bekannten Masche der „falschen Polizisten“ versuchen sie es nun mit einem neuen Trick: Das Bundeskriminalamt warnt eindringlich vor der Betrugsform, die aktuell beobachtet wird. Die Kriminellen treten als „falsche Ärzte“ auf, um an hohe Geldbeträge ihrer Opfer zu gelangen. Auch hier arbeiten die Betrüger mit emotionalem Druck, den sie am Telefon aufbauen, um ihre Opfer einzuschüchtern. Die Täter behaupten, ein naher Angehöriger der angerufenen Person befinde sich aufgrund einer plötzlichen, schweren Erkrankung in stationärer Behandlung in einem österreichischen Spital.