Fulminanter Feurstein holt sich die „Riesen-Krone“

Laufbestzeit mit Nummer 29

Doch was lange währt, wird gut! Am Donnerstag lag der Rossignol-Pilot, der im Dezember in Val d‘Isere seinen ersten Weltcupsieg nur hauchdünn verpasst hatte, nach Durchgang eins zwar noch um 0,19 Sekunden hinter Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser zurück. Im zweiten Durchgang drehte der 28-Jährige dann aber gewaltig auf. Mit Nummer 29 knallte er eine Bestzeit in den Schnee, die Haaser nicht mehr knacken konnte und am Ende ex-aequo mit seinem Tiroler Landsmann Fabio Gstrein 0,46 Sekunden hinter Patrick Silber holte. Dahin landete mit Joshua Sturm (+0,57) ein weiterer Tiroler, Lukas Feurstein (+0,66) verpasste das Podest nur um zwei Zehntel und komplettierte die Top-5. Am Freitag wartet am Hochkar der Slalom auf die ÖSV-Herren.