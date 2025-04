Unbekannter bedrohte zwei Männer mit Messer

Da sich der Tatort direkt an der stark frequentierten Dornbirner Straße befand und die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass jemand den Vorfall beobachten konnte, hofft die Polizei, dass sich Zeugen des Vorfalls finden. Personen, die am 30. März in der Zeit zwischen 00.25 Uhr und 00.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Dornbirner Straße zwischen McDonalds und dem Binsenfeldkreisverkehr gemacht haben, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau (Tel.: 059 133 8144) in Verbindung zu setzen.