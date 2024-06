Bursche (14) schlägt Opfer nieder und beraubt es

Polizisten erkannten Gesuchten in Park wieder

Nur etwa vier Stunden später erkannten Polizisten den 14-Jährigen im Wilhelmsdorfer Park und nahmen ihn fest. Der Bursche gab an, die Umhängetasche des 62-Jährigen in einem Müllcontainer entsorgt zu haben. Diese wurde später von Beamten sichergestellt.