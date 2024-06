Rauschendes Geburtstagsfest mit vielen Filmgrößen

Lisa Film war federführend in der Kino-Sexwelle der 1970er Jahren, in welcher sie sich mit den Lederhosenfilmen, Reportfilmen oder auch Sexploitationfilme am Markt positionierte. In den 80er Jahren verlagerte sich alles von Kinofilmen auf Fernsehproduktionen. Thomas Gottschalk und Mike Krüger läuten 1984 mit den Supernasen die große Filmära am Wörthersee ein. Auch Piratensender Powerplay, Zwei Nasen tanken Super und Die Einsteiger wurde mit den zwei Deutschen produziert.