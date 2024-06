ORF-Beitragsstelle wollte Senior sogar pfänden

„Ich hab’ 79 Jahre alt werden müssen, dass mir so etwas passiert. Ich will nicht vor Gericht landen.“ Als Karl Mayr aus Traun sich bei der „Krone“ meldete, war ihm seine Verunsicherung anzumerken. Dabei ist der rüstige Pensionist fit wie ein Turnschuh, ist aktiv, steht mitten im Leben. Doch was er in den vergangenen Monaten erlebte, hat den Mann belastet.