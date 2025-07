Wie Besuche dem Leben von Elisabeth (64) guttun

Jeder dritte Mensch in Oberösterreich lebt alleine, viele sind einsam. 1.100 Freiwillige engagieren sich beim Besuchsdienst des Roten Kreuzes Oberösterreich und haben im Vorjahr über 68.000 freiwillige Stunden geleistet. So wie Kerstin Kohlberger aus Fischlham, die einmal in der Woche Elisabeth besucht.