„Schrecken des Grenzgebiets“ nach Monaten gefasst

Er dürfte noch mehr am Kerbholz haben

In der Nacht auf den 1. Juli in Ulrichsberg wurde der Langfinger nach einem weiteren Diebstahl von Beamten des Landeskriminalamtes OÖ sowie weiteren Polizeistreifen festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert werden. Dem Beschuldigten konnten bereits zahlreiche Taten nachgewiesen werden. Derzeit wird noch geklärt, ob der 48-Jährige noch für weitere Taten im In- und Ausland verantwortlich ist.